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Дмитрия Волкова назначили временно исполняющим обязанности главы Красногорска

Ранее Волков возглавлял подмосковный округ Кашира

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа на заместителя главы администрации Дмитрия Волкова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления территориальной политики региона.

"12 ноября 2021 года Советом депутатов городского округа Красногорск Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Красногорск Московской области Волкова Д. В.", - говорится в сообщении.

Ранее Волков возглавлял подмосковный округ Кашира.

В октябре по собственному желанию покинул пост главы Красногорска Алексей Спасский. Полномочия главы были возложены на первого замглавы городского округа Всеволода Волосевича.

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