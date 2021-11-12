Замглавы МИД РФ обсудил с гендиректором МОМ ситуацию на границе Польши и Белоруссии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) Антониу Виторину текущую ситуацию на границе Польши и Белоруссии, а также в Афганистане и Сирии.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной миграционной повестки дня. Особое внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Афганистане, Сирии и на белорусско-польской границе", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество в миграционной сфере между Россией и МОМ.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.