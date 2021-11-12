Лавров заявил, что обсудил с Мишелем необходимость нормализации между Россией и ЕС

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил с ним необходимость нормализации отношений РФ и ЕС.

"Удалось буквально на ногах поговорить, как я уже сказал, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем. В том числе и о том, что надо нам каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем - Евросоюзом, имеется в виду", - сказал министр журналистам в пятницу.

"[Мишель] тоже подчеркивал свою заинтересованность в поиске путей выведения наших отношений из глубокого тупика, в котором они оказались в результате принятых Западом мер, после того, как в 2014 году <…> кто поддержал, а кто смирился с тем переворотом государственным, который осуществили ультрарадикалы на Украине, и результаты которого мы ощущаем до сих пор", - добавил Лавров.

Он отметил, что коллег из Брюсселя сложно убедить в необходимости выстраивать отношения исключительно на принципах равноправия и баланса интересов. "Мы к такому взаимодействию готовы, подтвердили это сегодня и на встрече с французскими коллегами, и вот в моих контактах с Шарлем Мишелем", - резюмировал глава российского МИД.

Министр иностранных дел России также обсудил с председателем Европейского совета миграционный кризис на белорусской границе с Литвой и Польшей.

"Об этом [миграционном кризисе] мы говорили сегодня и с председателем Евросовета", - сообщил Лавров.