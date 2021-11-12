Лавров сообщил, что подходы России и Франции по Афганистану совпадают

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны РФ и Франции на встрече в Париже обсудили ситуацию в Афганистане, подходы стран в отношении ситуации в этой стране совпадают. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Говорили по Афганистану. Здесь у нас общие подходы по необходимости для талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) выполнить все заявления, которые они сделали после прихода к власти", - сказал министр.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. Основной штат американского посольства в Кабуле 30 августа покинул столицу Афганистана во время заключительного этапа эвакуации. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.