Россия попросила разъяснить работу французского агентства по борьбе с дезинформацией

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия на встрече в формате "2+2" в Париже попросила французских коллег объяснить, как будет работать создаваемое в стране агентство по борьбе с дезинформацией из-за рубежа. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я слышал, что президент [Франции Эмманюэль] Макрон подписал декрет или указ о создании агентства по борьбе с дезинформацией из-за рубежа. Я попросил наших собеседников - министра иностранных дел, министра обороны - ознакомить нас с тем, как это агентство будет функционировать. В ответ мы будем готовы рассказать о том, как у нас работают соответствующие государственные структуры", - сказал он.

Лавров также отметил, что многие шаги западных, в том числе французских коллег по ограничению работы зарубежных журналистов прямо противоречат их международным обязательствам в рамках ОБСЕ.