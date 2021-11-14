Слуцкий назвал цинизмом высшей пробы реакцию Пентагона на публикацию об ударе в Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Американские военные неоднократно допускали гибель мирного населения при нанесении ударов как в Сирии, так и в Ираке и Афганистане, их реакция на очередной вскрывшийся инцидент цинична. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к гибели 70 человек. В ответ на запрос газеты в министерстве заявили о том, что в результате этой бомбардировки погибли 80 человек, из них 16 - боевики "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и четверо гражданских, принадлежность остальных жертв установить не удалось, удар при этом посчитали оправданным.

"И что же реакция американских военных? Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что "это далеко не первый подобный инцидент". "Мирные жители постоянно становились "разменной монетой" и "сопутствующим ущербом" в ходе применения США авиации в Афганистане, Ираке и теперь в Сирии. И это только если брать конфликты нынешнего столетия", - добавил он, подчеркнув, что мировое сообщество и американские политики не реагируют на эти факты.

"Однако, когда в Сирию шесть лет назад по просьбе легитимного руководства страны вошли российские военные, на Западе началась истерика, а интернет заполонили фейки о якобы жертвах среди населения при нанесении Россией ударов. Вот разница в "мировосприятии". Точнее - вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов", - констатировал Слуцкий.