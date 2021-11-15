Посольство России осудило приговор обвиненному в шпионаже на РФ гражданину Литвы Грейчюсу

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Литве в понедельник назвало позорным приговор по уголовному делу в отношении обвиненного в шпионаже в пользу России гражданина этой балтийской республики Алексея Грейчюса.

"Считаем позорными действия литовских властей, назначивших наказание в виде четырех лет лишения свободы Алексею Грейчюсу, председателю молодежного объединения "Ювенис", организатору акции "Бессмертный полк" в Клайпеде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

"Смехотворные обвинения в связях с "российской разведкой", "фотографировании" проводимых самим же активистом культурных мероприятий, как и рассмотрение дела в закрытом режиме - очередная неприглядная страница политизированной и предвзятой судебной практики в Литве, свидетельство зацикленности на шпиономании, - говорится в комментарии диппредставительства. - Новый виток политических репрессий Вильнюса в отношении собственных граждан заслуживает внимания и соответствующей реакции со стороны профильных международных организаций".

12 ноября Клайпедский окружной суд объявил приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России. Обвиняемыми по делу проходили руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексей Грейчюс, который в 2015 году баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы", а также Миндаугас Туникайтис, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Согласно решению суда, не признавший свою вину Алексей Грейчюс приговорен к четырем годам лишения свободы, признавшему вину Миндаугасу Туникайтису назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года.

По данным следствия, обвиняемые не были знакомы. Грейчюс ранее был в числе организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

По утверждению следствия, обвиняемые выполняли за финансовое вознаграждение поручения, направленные против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал некий сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, который использовал вымышленное имя.