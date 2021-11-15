Экс-глава Центра социальных коммуникаций Москвы стал и.о. вице-премьера в Забайкалье

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил исполняющим обязанности вице-премьера регионального правительства - руководителя администрации губернатора Константина Колыванова, который возглавлял Ресурсный центр развития социальных коммуникаций Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

"На пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - руководителя администрации губернатора назначен Константин Колыванов. Константин Колыванов сменил на этой должности Алексея Казакова, подавшего в отставку 11 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Константин Колыванов родился в 1977 году в Перми, окончил Пермский государственный университет и Академию народного хозяйства в Москве. До 2008 года работал в коммерческих структурах, с 2008 по 2013 год был помощником депутата Государственной думы РФ в Санкт-Петербурге. В 2012-2013 годах - первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. С 2016 по 2020 год был руководителем Ресурсного центра развития социальных коммуникаций Москвы.