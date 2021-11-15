Путин и президент Египта обсудили по телефону реализацию совместных проектов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре обсудили детали реализации совместных проектов двух стран. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил президента России Владимира Путина за работу по обеспечению авиабезопасности, позволившую открыть рейсы из РФ на египетские курорты. Он "выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах, по итогам которой с августа сего года восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и ас-Сиси отметили важность дальнейшей координации при урегулировании кризисов в Африке и на Ближнем Востоке. "Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки", - говорится в сообщении .

В пресс-службе проинформировали, что президенты также обсудили актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. "Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях", - указывается в сообщении.

По итогам состоявшегося разговора лидеры условились о продолжении личных контактов.