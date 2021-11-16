ЦИК рекомендовал властям шести регионов назначить членов комиссий в составы избиркомов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник рекомендовал властям Мордовии, Амурской, Калужской, Курганской, Самарской и Ярославской областей назначить по два члена комиссии в новые составы избиркомов.

"Заканчиваем тему формирования избирательных комиссий субъектов РФ, полномочия которых истекают в декабре. Сегодня на заседании предлагается рассмотреть кандидатуры для назначения в состав оставшихся шести избирательных комиссий Республики Мордовия, Амурской, Калужской, Курганской, Самарской и Ярославской областей", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что в соответствии с законом ЦИК предлагает органам государственной власти субъектов РФ две кандидатуры, которые обязательны для назначения в состав избиркомов.

Ранее Памфилова сообщала, что в декабре истекают полномочия 55 региональных избирательных комиссий, власти субъектов уже приступили к формированию новых составов избиркомов. На прошлых заседаниях ЦИК рекомендовал властям регионов назначить по два члена комиссии в новые составы 49 избиркомов.