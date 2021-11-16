Замглавы МИД РФ обсудил в Мозамбике подготовку второго саммита Россия - Африка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, находящийся в Мозамбике с рабочей поездкой, встретился с руководством республики и обсудил с ним подготовку второго саммита Россия - Африка, запланированного на осень 2022 года.

"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М. Л. Богданов был принят премьер-министром Республики Мозамбик А. ду Розариу, а также имел встречи с министром иностранных дел и сотрудничества В. Длову, министром промышленности и торговли К. Мешкитой и председателем муниципального совета г. Мапуту Э. Комише. <...> Особое внимание было уделено подготовке запланированного на осень 2022 года второго саммита Россия - Африка, участию Мозамбика в этом форуме и сопутствующих мероприятиях", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

Стороны также обсудили российско-мозамбикские отношения и дальнейшее развитие партнерства. В частности, речь шла о расширении сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области недропользования и энергетики, а также разведки и добычи углеводородов.

Также Москва и Мапуту договорились об укреплении контактов в ООН и других форматах, а также в борьбе с терроризмом. "В контексте африканской повестки была отмечена важность консолидации усилий по противодействию террористической угрозе на континенте, в том числе ее проявлениям на севере Мозамбика", - сообщили в МИД РФ.