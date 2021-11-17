Секретари совбезов стран СНГ обсудят в Москве взаимодействие по актуальным темам

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности (СБ) стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в среду в Москве. От российской стороны в мероприятии примет участие секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, на встрече планируется обсудить вопросы взаимодействия стран СНГ по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности.

В октябре состоялось совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Как отметил тогда Патрушев, угрозы, с которыми сталкиваются страны Содружества, постоянно видоизменяются, в частности, приходится искать нестандартные решения в области экономической безопасности на фоне односторонних санкций Запада.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, наркотрафику и цветным революциям.

Особое внимание Патрушев уделил взаимодействию в свете ситуации в Афганистане. Он отметил, что серьезное негативное влияние на безопасность стран Содружества оказал "поспешный вывод западного воинского контингента из Афганистана". По словам секретаря российского Совбеза, стремление талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) бороться с наркотрафиком также еще предстоит оценить. В этой связи Патрушев призвал наращивать в рамках Содружества обмен разведывательными данными о планах международных террористических организаций, а также придерживаться позиции о недопустимости размещения военных объектов США и НАТО в Азии.

В 2020 году встреча секретарей совбезов стран СНГ также проходила в ноябре, но в режиме видеоконференции. Тогда участники переговоров обсудили деструктивное влияние зарубежных стран на пространстве Содружества, противодействие новым биологическим угрозам, в том числе с учетом опыта борьбы с коронавирусом, вызовы в информационной сфере. Кроме того, секретари совбезов заслушали информацию об искусственном интеллекте и его значении в обеспечении национальной безопасности.