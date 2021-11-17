Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 ноября, примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Запланировано обсуждение актуальных вопросов работы ведомства по реализации внешнеполитического курса страны, а также стоящих перед российской дипломатией задач на перспективу", - говорится в сообщении.

Путин ранее не посещал расширенные заседания коллегии МИД РФ, однако он регулярно участвовал в проходивших до пандемии раз в два года совещаниях послов и постоянных представителей России в зарубежных странах. Последнее такое мероприятие состоялось с участием президента РФ в 2018 году.

В воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин планирует очно выступить на мероприятии.