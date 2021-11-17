На место главы крупнейшего района Крыма претендуют экс-замминистра и зампред райсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк и заместитель председателя райсовета Борис Селютин стали победителями конкурса на должность главы администрации Симферопольского района. Заседание конкурсной комиссии транслировал в прямом эфире телеканал "Крым-24".

Обе кандидатуры по результатам конкурса представят на рассмотрение депутатам районного совета, которым предстоит назначить нового главу администрации Симферопольского района .

Прежний глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов подал в отставку по собственному желанию. 15 октября депутаты приняли его заявление. Кратюка назначили временно исполняющим обязанности главы администрации района.

Осенью в Крыму произошло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекратили полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершились.