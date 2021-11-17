Мэра Волгограда выберут 19 ноября из троих кандидатов

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Заключительный этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волгограда провели в среду на заседании конкурсной комиссии. В пятницу, 19 ноября, из троих прошедших отбор кандидатов изберут главу города, сообщила пресс-служба Волгоградской городской думы.

"Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Волгограда провела заключительный этап. Кандидаты, показавшие в ходе конкурса наилучшие результаты, рекомендованы Волгоградской городской думе для избрания на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград", - сказали в пресс-службе, добавив, что вопрос об избрании главы муниципального образования рассмотрят на заседании 19 ноября.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия в Волгограде допустила к конкурсу троих из семи подавших заявки. На должность главы города претендуют Анна Манчуковская, Владимир Марченко и Игорь Романов.

Занимавший до этого пост главы Волгограда Виталий Лихачев принял решение сложить полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной думы. С 28 сентября временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначили бывшего замгубернатора в сфере строительства и ЖКХ Владимир Марченко.