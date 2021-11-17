Лавров: Россия подтвердила готовность содействовать Молдавии в борьбе с пандемией

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества", - сказал он.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей Молдавии. В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.

Лавров принял приглашение заместителя премьер-министра, главы МИД Молдавии Николая Попеску посетить Кишинев с ответным визитом и указал, что сроки будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

"Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам", - заявил он в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Попеску.