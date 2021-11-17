Лавров принял приглашение посетить Молдавию с визитом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение заместителя премьер-министра, главы МИД Молдавии Николая Попеску посетить Кишинев с ответным визитом и указал, что сроки будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

"Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам", - заявил он в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Попеску.

Попеску вновь возглавил внешнеполитическое ведомство республики в августе этого года. Он уже занимал эту должность в 2019 году до отставки правительства Майи Санду, нынешнего президента страны. Тогда же в российской столице состоялась его прошлая встреча с Лавровым, на которой министры обсудили пути преодоления разногласий между Москвой и Кишиневом, а также положение русскоязычного населения Молдавии и ситуацию в Приднестровье.