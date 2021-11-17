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Лавров: визит президента Молдавии в РФ состоится, когда согласуется повестка

Министр иностранных дел отметил, что уже встречались сопредседатели межправительственной комиссии России и Молдавии и условились подготовить ее очередное заседание

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду посетит Россию с официальным визитом, как только будет согласована содержательная повестка. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный, устойчивый характер после циклов выборов, которые состоялись в Молдове, - сказал он. - Думаю, что, как только накопится позитив содержательный, и будет на то согласие нашего руководителя, они [Путин и Санду] обязательно повидаются".

Министр отметил, что уже встречались сопредседатели межправительственной комиссии России и Молдавии и условились подготовить ее очередное заседание. "Встречаемся и мы сегодня как главы внешнеполитических ведомств, есть контакты между другими министерствами наших двух стран", - указал Лавров.

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