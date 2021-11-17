Советы безопасности РФ и Белоруссии подписали план сотрудничества

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали план сотрудничества между аппаратом Совета безопасности (СБ) РФ и государственным секретариатом Совета безопасности Республики Белоруссия на ближайшие годы.

Как сообщила в среду пресс-служба аппарата СБ РФ, "в Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем". "Обсуждены вопросы реализации ряда отраслевых программ, а также важнейших документов Союзного государства в сфере безопасности, включая Военную доктрину и Концепцию миграционной политики", - отметили в пресс-службе.

Патрушев и Вольфович "подписали план сотрудничества между аппаратом Совета безопасности России и государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь на 2022-2023 годы, в котором отдельное внимание уделено взаимодействию в области стратегического планирования", подчеркнули в пресс-службе.