Бывшего первого вице-губернатора Кубани Алексеенко избрали на должность мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Городской думы Краснодара в ходе заседания в среду путем тайного голосования избрали на должность главы города бывшего первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.

Конкурсная комиссия в Краснодаре завершила прием документов для отбора кандидатов на должность главы города, на этот пост претендовали 24 человека, конкурсная комиссия в понедельник в ходе двух этапов отбора определила пятерых кандидатов на должность мэра Краснодара.

"Алексеенко Андрей Анатольевич - за - 40 [голосов]", - сообщил депутат городской Думы Краснодара Аслан Нехай, председатель счетной комиссии. Он добавил, что остальные кандидаты не набрали ни одного голоса. "В результате тайного голосования главой муниципального образования город Краснодара избран Алексеенко Андрей Анатольевич", - резюмировала председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко. Для избрания на должность кандидату необходимо было набрать не менее 27 голосов депутатов.

По итогам работы конкурсной комиссии на должность мэра претендовали: Андрей Назаров - депутат Совета муниципального образования Ейский район, директор Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ейский район "Ейские тепловые сети", Андрей Алексеенко - исполняющий обязанности главы муниципального образования Краснодара, Дмитрий Водолацкий - глава Западного внутригородского округа Краснодара, Виталий Кацко - управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края "Сила слова", Геннадий Уфимцев - депутат городской думы Краснодара, генеральный директор ООО Юридическое агентство "Справедливость".

Больше всего, 80 баллов, по итогам работы конкурсной комиссии набрал Андрей Алексеенко, Геннадий Уфимцев в ходе заседания в среду снял свою кандидатуру, поддержав Алексеенко.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов набрал 53,56% голосов и стал лидером на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе, он написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы города, заявление было рассмотрено и принято на заседании городской думы, назначен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Исполняющим обязанности мэра до момента проведения конкурса был назначен бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Глава региона Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в конкурсе на должность мэра Краснодара

Вступление в должность

В среду состоялась торжественная церемония вступления в должность нового главы Краснодара. Ему вручили должностной и нагрудный знаки. На церемонии выступили заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Александр Трубилин, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ламейкин и заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев.

Алексеенко обозначил основные пути работы в должности мэра. Среди них он выделил развитие общественного транспорта, строительство социальных объектов, вынос транзитного трафика за пределы города и создание комплексных планов развития районов города. Глава города отметил, что на общественном транспорте жители любого района города должны добираться до центра не более чем за 30 минут.

По его словам, основными проблемами города являются пробки, озеленение, недостаток мест в детских садах и школах. Он отметил, что существующая в городе инфраструктура была построена 30-40 лет назад, масштабная модернизация не проводилась, городу необходимы опережающие темпы строительства всех объектов инфраструктуры, для каждого района города нужно разработать программу развития. "Шаговая доступность инфраструктуры должна стать нормой каждого микрорайона", - заявил Алексеенко. Он отметил, что за последние 10 лет Краснодар вырос практически в два раза, численность населения по предварительным итогам переписи населения составляет 1,7 млн человек.