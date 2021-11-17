Экс-замминистра сельского хозяйства Крыма назначили главой крупнейшего района республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Симферопольского районного совета утвердили кандидатуру бывшего первого заместителя министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка на должность главы администрации района, сообщается в среду на сайте местных властей.

Прежний глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов подал в отставку по собственному желанию. 15 октября депутаты приняли его заявление. Кратюк был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации района. Ранее в среду по результатам конкурса на утверждение депутатам были представлены кандидатуры экс-замминистра и заместителя председателя райсовета Бориса Селютина.

"После конкурса состоялась сессия Симферопольского районного совета, в ходе которой депутаты поддержали кандидатуру Дениса Васильевича Кратюка на должность главы администрации Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Кратюк родился 3 ноября 1981 года, в 2015 году стал начальником производственно-технического отдела, отдела геоинформационных систем центра агрохимической службы "Крымский", с мая 2015-го по февраль 2020 года был директором этой организации. С 2020 года до назначения врио главы администрации занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Крыма.

Осенью в Крыму произошло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.