Лавров проведет 24 ноября заседание Совета глав субъектов России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 24 ноября примет участие в 37-м заседании Совета глав субъектов РФ (СГС) при Министерстве иностранных дел. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"24 ноября под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 37-е заседание Совета глав субъектов РФ (СГС) при Министерстве иностранных дел. Главная тема повестки дня - развитие культурных связей регионов РФ с иностранными партнерами. В ходе встречи планируется обсудить текущее состояние, задачи и перспективы международных культурных связей субъектов РФ, а также выработать нацеленные на достижение практических результатов рекомендации", - сказала она.

По словам Захаровой, в мероприятии примут участие входящие в состав совета губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента РФ и представители федеральных органов исполнительной власти.

"Россия по своему культурно-духовному потенциалу и вкладу в развитие цивилизации является одной из ведущих культурных держав мира, поэтому активная политика на этом направлении - один из важнейших внешнеполитических ресурсов страны. Свою лепту в его использование вносят регионы России", - добавила она.

Совет глав субъектов РФ при российском МИД был создан в 2003 году по поручению президента. Его цель - оказание содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечение возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам. По итогам заседания утверждаются рекомендации, которые направляются президенту и правительству РФ, главам субъектов РФ, а также представителям МИД России в регионах.