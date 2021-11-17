Патрушев обсудил с замглавы кабмина Туркмении сотрудничество в сфере безопасности

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с зампредседателя кабинета министров, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Чарымыратом Амановым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Обсуждены вопросы активизации двусторонних отношений России и Туркменистана в области обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено стабильности в Каспийском регионе и сотрудничеству в сфере информационной безопасности, указали в СБ РФ.

Ранее в среду в Москве прошла ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств. После нее Патрушев также отдельно пообщался с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.