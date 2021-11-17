{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев обсудил с замглавы кабмина Туркмении сотрудничество в сфере безопасности

Как сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза, отдельное внимание на встрече было уделено стабильности в Каспийском регионе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с зампредседателя кабинета министров, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Чарымыратом Амановым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Обсуждены вопросы активизации двусторонних отношений России и Туркменистана в области обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено стабильности в Каспийском регионе и сотрудничеству в сфере информационной безопасности, указали в СБ РФ.

Ранее в среду в Москве прошла ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств. После нее Патрушев также отдельно пообщался с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичТуркменияРоссия
Захарова: Запад нарушает "Минск-2", заявляя о готовности оказать военную помощь Украине
Заявления НАТО о повышенной боевой готовности в Черноморском регионе, считает официальный представитель МИД, "делаются для того, чтобы скрыть или оправдать собственные действия или собственные приготовления"
Читать полностью