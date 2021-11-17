Москва и Дамаск высоко оценивают работу по возвращению беженцев в Сирию

ДАМАСК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Сирия высоко оценивают усилия сторон, направленные на обеспечение условий для возвращения сирийских беженцев. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам встречи с президентом республики Башаром Асадом, которая состоялась в Дамаске в среду.

Во встрече также участвовали заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев. Члены российской делегации прибыли в Дамаск для участия в совместном заседании координационных штабов по возвращению беженцев и перемещенных лиц, которое состоялось накануне.

"В ходе встречи стороны высоко оценили положительные результаты, достигнутые в результате активной и эффективной работы, а также усилия обеих сторон, направленные на обеспечение надлежащих условий для возвращения беженцев в свои города и деревни на территории Сирии", - сказал Лаврентьев.

По его словам, Москва и Дамаск также отметили высокие темпы национального примирения в Сирии и подчеркнули важность двусторонних отношений и меморандумов о взаимопонимании, подписываемых координационными органами РФ и САР.

"Подобные мероприятия будут продолжены на различных уровнях с целью реализации рекомендаций и подписанных соглашений, а также активизации сотрудничества между органами власти в российских и сирийских регионах", - сказал спецпредставитель.

Он отметил, что целью встреч координационных штабов стала не только активизация процесса возвращения сирийских беженцев, но и улучшение ситуации в стране, а также укрепление связей двух дружественных народов.