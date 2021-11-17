Россия осуждает нападение боевиков на пост жандармерии в Буркина-Фасо

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия осуждает атаку боевиков на пост жандармерии в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, повлекшую многочисленные жертвы, и выражает сочувствие родным и близким погибших. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"По имеющейся информации, эта атака стала наиболее масштабной акцией против сотрудников буркинийских силовых структур с 2017 года. Решительно осуждаем это кровавое преступление. Выражаем слова глубокого сочувствия родным и близким погибших", - говорится в документе.

Как отметила дипломат, Россия поддерживает усилия руководства Буркина-Фасо по борьбе с террористической угрозой и обеспечению безопасности на всей территории страны.

14 ноября в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, по последним данным, погибли 53 человека. В стране объявлен трехдневный траур.