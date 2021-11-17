Зампостпреда РФ при ООН: Запад, накачивая Киев оружием, провоцирует агрессию в Донбассе

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Агрессия украинских властей в Донбассе нарастает, западные спонсоры постоянно накачивают Киев оружием. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи.

"Посмотрите, что творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска. <...> По последним данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6 700, - обратил внимание дипломат. - За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса".

"Агрессивное поведение Киева нарастает, его постоянно накачивают оружием западные спонсоры", - констатировал Кузьмин.