В МИД РФ заявили о недопустимости применения террористами новых технологий в своих целях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно позволить террористам использовать новые технологии, в частности искусственный интеллект в своих целях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в опубликованном в четверг интервью "Российской газете".

По словам высокопоставленного дипломата, благодаря цифровому развитию в мире появляются различные инновации, например, искусственный интеллект, а террористы "быстро берут на вооружение все возможные новые технологии, используя их для совершения своих злодеяний".

"В этой связи всему мировому сообществу следует работать "на опережение", вовремя разрабатывая международные правила по купированию таких угроз. Наша общая задача - не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса", - указал замминистра.

При этом Сыромолотов с сожалением отметил, что ряд западных стран настойчиво демонстрирует "стремление размыть международную контртеррористическую повестку дня второстепенными вопросами". "Мы настаиваем на том, что совершенно необходимы следующие вещи для борьбы с терроризмом: общий банк данных по террористам-боевикам, контроль за их передвижением по миру, упрощение существующих громоздких экстрадиционных механизмов, обеспечение неотвратимости их наказания, как это предписывается в том числе соответствующими резолюциями СБ ООН, в соответствии с принципом "либо выдай, либо суди", - добавил замглавы МИД РФ.