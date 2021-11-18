Мишустин: РФ оказывает Белоруссии поддержку для преодоления нелегитимных санкций

"Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии", - сказал Мишустин.

Глава российского правительства попросил передать наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Мишустин подчеркнул, что власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. По мнению главы кабмина РФ, это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.