Претендентами на участие в конкурсе на должность главы Оренбурга стали 20 человек

ОРЕНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Прием документов от претендентов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города завершился 18 ноября в Оренбурге. Всего о своем желании стать мэром заявили 20 человек, сообщается на сайте администрации.

"18 ноября возможностью сдать документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга воспользовались четверо: это первый заместитель главы Оренбурга Сергей Александрович Салмин, индивидуальный предприниматель Ярослава Олеговна Шабанова, главный инженер ООО СК "Стройэксперсс" Талгат Шаукатович Дисенбаев и индивидуальный предприниматель Владимир Константинович Гетман. Таковы результаты финального дня приема документов", - говорится в сообщении.

Всего комиссия за время работы приняла заявки на участие в конкурсе у 20 желающих, отмечается в сообщении. Ранее документы также подали технический директор ООО "Стройгазмонтаж" Юрий Богатов, заместитель директора ООО "Оренбургский Юридический Центр "Правис" Тимур Габдушев, исполнительный директор ООО "Дилор" Александр Беляев, исполнительный директор ООО "Оренбургтрансэнерго" Олег Студенов, мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" Василий Кальнишевский, пенсионер Игорь Прыскалов, директор ООО "Легато" Светлана Костылева, индивидуальный предприниматель Андрей Соколов, военный пенсионер Сергей Стешин, безработная Любовь Керимова, генеральный директор ООО "Зоопремиум56" Денис Гумеров, директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, специалист отдела муниципального жилищного контроля УЖКХ администрации города Оренбурга Денис Бычок, индивидуальный предприниматель Юлия Лобзова, генеральный директор ООО "Кувандык365" Дмитрий Васильев, руководитель ОРО партии "ПАРНАС" Сергей Столпак.

Конкурс на должность главы Оренбурга назначили на 20 декабря. Каждому из претендентов предстоит защитить свою пятилетнюю программу развития города. Затем конкурсная комиссия из десяти человек предложит не менее двух кандидатур для назначения. Окончательное решение примут депутаты Оренбургского городского Совета.

Место главы Оренбурга стало вакантным после того, как Владимир Ильиных в сентябре сложил свои полномочия в связи с избранием в Госдуму. Он получил этот мандат после того, как три других кандидата: губернатор региона Денис Паслер, председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев и врач Светлана Быкова отказались от него. Всех их выдвинула "Единая Россия" в региональной группе №14 по федеральному списку, Ильиных шел под четвертым номером.