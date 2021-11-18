Путин заявил, что Россия против раскола в деле решения климатических вопросов в мире

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго. И там у них между собой еще много-много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам, а наоборот - призываем к поиску взаимоприемлемых решений", - подчеркнул он.

Россия благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации.

"Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации", - констатировал он.

Путин отметил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку.

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", - указал глава государства.

Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше этого срока.

"Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы - программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И это только первый этап. Эта программа станет элементом достижения поставленной более глобальной цели - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Это не значит, что не раньше. Я сказал - не позднее", - подчеркнул глава государства.