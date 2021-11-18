Лавров заявил, что Запад категорически отказывается искать баланс интересов с Россией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Конфликтный потенциал в отношениях РФ с западными странами продолжает накапливаться, Запад категорически не хочет искать баланс интересов и вести дела на равноправной основе. Об этом заявил журналистам глава российского дипведомства Сергей Лавров в четверг по итогам расширенного заседании коллегии МИД.

"Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной, взаимовыгодной основе, не хочет искать баланс интересов, хочет продвигать исключительно свое видение решения той или иной проблемы", - отметил министр.