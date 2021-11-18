{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: переписка с МИД Германии и Франции выявляет саботаж Киевом минских соглашений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что его переписка с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом относительно "нормандской" встречи министров, опубликованная в среду, красноречиво отражает суть саботажа Киевом минских соглашений.

"Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей", - заявил журналистам в четверг глава дипведомства по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранция
Лавров: Киев пытается совершить провокацию в Черном море, чтобы представить себя "жертвой"
Читать полностью