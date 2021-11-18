Лавров: переписка с МИД Германии и Франции выявляет саботаж Киевом минских соглашений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что его переписка с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом относительно "нормандской" встречи министров, опубликованная в среду, красноречиво отражает суть саботажа Киевом минских соглашений.

"Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей", - заявил журналистам в четверг глава дипведомства по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России.