Гарантии безопасности и потенциал Русского мира. О чем Путин говорил дипломатам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Конфликты на западных границах России не нужны - ей необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности на этом направлении. И хотя иметь дело приходится с ненадежными партнерами, российским дипломатам следует добиваться таких гарантий, заявил в четверг президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел.

Как подчеркнул глава государства, Москва, несмотря на разногласия, открыта для диалога с Вашингтоном, будет развивать отношения с Пекином вопреки попыткам вбить клин между двумя странами, а также "конкретными делами" углублять партнерство в рамках интеграционных объединений - от БРИКС до ШОС. Более конкретно все это будет описано в новой редакции концепции внешней политики, которая уже готовится, уточнил Путин.

ТАСС собрал ключевое из того, что президент сказал дипломатам.

О пандемии и климате

Несмотря на все принимаемые меры, "пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому". "Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе".

К решению другой острой проблемы - изменения климата - Москва подходит "инициативно, творчески": она уже стала "одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации" и может добиться углеродной нейтральности и раньше 2060 года. "Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме <...>".

Об интеграции и Русском мире

Среди первоочередных задач российской дипломатии - укрепление связей с соотечественниками за рубежом и сохранение общероссийской культурной идентичности: "В целом следовало бы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного Русского мира".

Москва будет формировать "атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве", расширяя отношения в рамках СНГ и ЕАЭС, работая с союзниками по ОДКБ. "Также следовало бы конкретными делами углублять партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества" и в таком же ключе "развивать сотрудничество в рамках БРИКС", чья роль в международных делах должна стать "более весомой".

Об отношениях с Белоруссией и миграционном кризисе

Россия продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией, но понимает, что проблемы в соседней стране есть: "Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией".

Страны Запада сейчас используют миграционный кризис для давления на Минск и забывают о собственных обязательствах: "Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. <...> Первое, что приходит в голову, - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом".

О ситуации на Украине

Киев демонстративно не выполняет минские соглашения, а страны Запада "потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", и еще больше обостряют ситуацию поставками оружия и провокационными маневрами в Черном море и других приграничных регионах.

"Тем не менее посреднические усилия в контактной группе [по урегулированию ситуации на востоке Украины] и "нормандском формате" важно продолжать - настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме".

О западных границах и гарантиях безопасности

Действия Запада, в том числе в Черном море, уже выходят "за определенные рамки": "На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие".