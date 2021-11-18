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Гарантии безопасности и потенциал Русского мира. О чем Путин говорил дипломатам

В своей речи президент затронул темы пандемии, ситуации на Украине, отношений с Китаем, США и НАТО
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Конфликты на западных границах России не нужны - ей необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности на этом направлении. И хотя иметь дело приходится с ненадежными партнерами, российским дипломатам следует добиваться таких гарантий, заявил в четверг президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел.

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Как подчеркнул глава государства, Москва, несмотря на разногласия, открыта для диалога с Вашингтоном, будет развивать отношения с Пекином вопреки попыткам вбить клин между двумя странами, а также "конкретными делами" углублять партнерство в рамках интеграционных объединений - от БРИКС до ШОС. Более конкретно все это будет описано в новой редакции концепции внешней политики, которая уже готовится, уточнил Путин.

ТАСС собрал ключевое из того, что президент сказал дипломатам.

О пандемии и климате

Несмотря на все принимаемые меры, "пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому". "Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе".

К решению другой острой проблемы - изменения климата - Москва подходит "инициативно, творчески": она уже стала "одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации" и может добиться углеродной нейтральности и раньше 2060 года. "Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме <...>".

Об интеграции и Русском мире

Среди первоочередных задач российской дипломатии - укрепление связей с соотечественниками за рубежом и сохранение общероссийской культурной идентичности: "В целом следовало бы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного Русского мира".

Москва будет формировать "атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве", расширяя отношения в рамках СНГ и ЕАЭС, работая с союзниками по ОДКБ. "Также следовало бы конкретными делами углублять партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества" и в таком же ключе "развивать сотрудничество в рамках БРИКС", чья роль в международных делах должна стать "более весомой".

Об отношениях с Белоруссией и миграционном кризисе

Россия продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией, но понимает, что проблемы в соседней стране есть: "Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией".

Страны Запада сейчас используют миграционный кризис для давления на Минск и забывают о собственных обязательствах: "Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. <...> Первое, что приходит в голову, - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом".

О ситуации на Украине

Киев демонстративно не выполняет минские соглашения, а страны Запада "потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", и еще больше обостряют ситуацию поставками оружия и провокационными маневрами в Черном море и других приграничных регионах.

"Тем не менее посреднические усилия в контактной группе [по урегулированию ситуации на востоке Украины] и "нормандском формате" важно продолжать - настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме".

О западных границах и гарантиях безопасности

Действия Запада, в том числе в Черном море, уже выходят "за определенные рамки": "На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие".

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Западные партнеры "очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", но предупреждения "все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект - известное напряжение там все-таки возникло". "Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".

О гарантиях безопасности

"Сергей Викторович [Лавров], надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом [западном] направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может".

"Понятно, и я вот вижу, несмотря на то, что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей <...>, мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами <...>. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно <...>".

Об отношениях с Китаем

Российско-китайские отношения являются "моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке". "Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике", хотя "некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином".

Об отношениях с Европой

"Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. <...> Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями".

Об отношениях с НАТО

Ситуация в отношениях НАТО едва ли "не более удручающая": Североатлантический альянс "проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам" и сам сломал "все механизмы диалога".

"Взяли - на голом месте, без объяснения причин - выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Чего обижаться? Это их инициатива, они сделали своими руками. И ищут виноватых потом. Ну не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать".

"На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать".

Об отношениях с США

Саммит в Женеве "все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений", и "кое-что уже делается". "Да, по многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции - да, действительно, они расходятся, всем это хорошо известно, подчас кардинально", но Россия при этом открыта "к контактам и обмену мнениями, к конструктивному диалогу".

Нынешние проблемы в дипломатических отношениях - следствие линии американских властей, которые, в частности, еще несколько лет назад изъяли российскую дипсобственность в нарушение международных норм и правил: "Где там Венская конвенция [о дипломатических сношениях]? И разговаривать не хотят даже на эту тему, странно даже как-то. Цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет. Не очень вроде бы".

Об Афганистане

"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе".

О главной цели дипломатии

"Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссияКитай
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