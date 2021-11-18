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Мишустин провел в Ереване переговоры с премьером Казахстана

Эти переговоры были краткими, отметили в российском кабмине

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в четверг провели в Ереване переговоры в ходе Евразийского межправительственного совета.

"Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провели краткие переговоры на полях Евразийского межправительственного совета в Ереване", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.

Мишустин находится в Ереване с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав правительств Евразийского экономического союза. Также в столице Армении он провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
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