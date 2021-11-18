Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН положение дел в Сирии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили в четверг по телефону положение дел в Сирии, в том числе продвижение процесса политического урегулирования в арабской республике.

"Была рассмотрена текущая ситуация "на земле" в Сирии и вокруг нее с упором на вопросы продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН без внешнего вмешательства и искусственных предварительных условий, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что стороны также обсудили задачи имплементации резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию населению страны.

Разговор состоялся по инициативе Педерсена.