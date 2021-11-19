Главы МИД России и Швеции обсудят повестку дня ОБСЕ и региональную безопасность

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в повестку встречи входит широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ с акцентом на подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел этой организации, запланированного на 2-3 декабря текущего года. "Будут обстоятельно обсуждены вопросы двусторонних российско-шведских отношений, тематика взаимодействия в региональных форматах, прежде всего в контексте председательства РФ в Арктическом совете с 2021 по 2023 года", - указала дипломат.

Повестка дня ОБСЕ

Важной темой переговоров станет внутриукраинский кризис. Как информировали в МИД РФ накануне переговоров, Лавров и Линде уделят особое внимание деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе Контактной группы, в которой представитель РФ в ОБСЕ оказывает содействие сторонам конфликта - Киеву, ДНР и ЛНР - в выполнении минского Комплекса мер. "Работа миссии особенно важна на фоне продолжающегося разгула агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения языковых и образовательных прав граждан, прежде всего русскоязычных", - отметили на Смоленской площади.

Лавров и Линде также обменяются мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе. Недавние столкновения на армяно-азербайджанской границе показали, что обстановка в этом регионе все еще до конца не стабилизировалась. В этой связи стороны могут затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ решению конфликта. Министры рассмотрят вопросы оказания помощи Организации в урегулировании в Приднестровье, а также посредничество ОБСЕ в Женевских дискуссиях по Закавказью. Кроме того, нестабильная ситуация в Афганистане делает актуальным рассмотрение возможной роли ОБСЕ в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия афганского кризиса.

Ожидается, что на фоне обострившихся отношений России и Запада министры обсудят ситуацию в сфере евробезопасности. В частности, рассмотрят способы возобновить режим контроля над обычными вооружениями в Европе, меры по укреплению доверия и безопасности между РФ и Западом целях деэскалации напряженности и уменьшения военной опасности в Евроатлантике.

"Будет обсуждаться тема повышения профиля ОБСЕ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, вызовами при использовании ИКТ, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми. К СМИД ОБСЕ российская сторона подготовила проект декларации по противодействию использованию террористами сети Интернет, поскольку тенденция использования интернета террористами усиливается, в том числе в условиях пандемии коронавируса", - добавили в министерстве.

Однако повестка дня организации не ограничится только вопросами военно-политического измерения: стороны уделят внимание вопросам экономико-экологической деятельности ОБСЕ, а также сверят часы по вопросам гуманитарной "корзины" организации.

Перспективы и риски

При обсуждении вопросов двусторонних отношений министры сфокусируются на продвижении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах. Как сообщила в октябре ТАСС министр внешней торговли и по делам Северных стран королевства Анна Халльберг, Россия и Швеция обладают большим потенциалом для взаимодействия, и Стокгольм возлагает особенно большие надежды на увеличение торгового обмена с РФ в таких областях, как окружающая среда и климат, а также медицина и фармацевтика.

Особенно перспективной сферой для развития партнерства Москвы и Стокгольма является здравоохранение, в частности в контексте борьбы с пандемией. В июле Минздрав России одобрил проведение НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета. Как информировали в российском дипведомстве, их промежуточные результаты планируется представить в конце 2021 - начале 2022 года.

Что касается экономического сотрудничества, в России ведут свою деятельность около 500 шведских компаний, основной из которых является IKEA, а объем накопленных прямых инвестиций Швеции в Россию по состоянию на апрель 2021 года составляет около $3 млрд, указали в министерстве.

В то же время в диалоге РФ и Швеции сохраняется ряд проблемных вопросов, решение которых пока еще буксует. В частности, нерешенной остается ситуация со зданием Торгового представительства РФ в Стокгольме, которое было продано в 2014 году на аукционе во исполнение иска бизнесмена из ФРГ. Москва не признает действий властей страны и требует выполнения обязательств по обеспечению неприкосновенности помещений российского диппредставительства и защите его персонала, указали в министерстве.

Кроме того, Швеция вместе с партнерами из Германии и Франция по-прежнему отказываются от взаимодействия с Россией по ситуации с Алексеем Навальным. Как отмечали ранее в МИД РФ, 18 октября 2021 года Великобритания, Германия, Франция и Швеция через Техсекретариат ОЗХО официально отреагировали на российский запрос об инциденте с Навальным, однако содержательная часть поступивших от них ответов является лишь "отписками и попытками не позволить общественности прояснить обстоятельства его госпитализации в августе 2020 года".

Региональное сотрудничество

Москва и Стокгольм также тесно сотрудничают по линии многосторонних региональных форматов на Севере Европы - в Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), в рамках "Северного измерения" и программ приграничного сотрудничества Россия - ЕС, а также Арктического совета, двухгодичное председательство в котором перешло к РФ в мае текущего года. Страны взаимодействуют также в рамках деятельности ООН и других международных организаций.

В МИД России отмечают, что Швеция проводит традиционную политику неучастия в военных союзах, которую Россия рассматривает в качестве важного фактора поддержания стабильности в регионе Балтийского моря, на севере Европы и европейском континенте в целом. Тем не менее, в последнее время наблюдается все больше вовлечение Швеции в военную деятельность Североатлантическим альянсом. В частности, в то же время в адрес России устами официальных лиц страны стало звучать больше необоснованных конфронтационных обвинений, указывают в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом Москва уже неоднократно заявляла о готовности к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности и предлагает восстановить замороженный в 2014 году по инициативе шведской стороны диалог по военной линии.