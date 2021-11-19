Захарова призвала мировое сообщество скоординировать усилия для вступления ДВЗЯИ в силу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Необходимо скоординировать шаги международного сообщества, чтобы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стал действующим правовым инструментом. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"На фоне безусловных достижений приходится констатировать, что, к сожалению, ДВЗЯИ пока так и не стал действующим международно-правовым инструментом. Важны скоординированные шаги мирового сообщества для достижения этой цели. Чтобы договор вступил в силу, необходима его ратификация еще восемью государствами из так называемого списка 44, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Рассчитываем, что подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний продолжит масштабную работу по содействию скорейшему решению этой задачи в соответствии с мандатом, заложенным в упомянутой резолюции об учреждении комиссии и в самом ДВЗЯИ".

Как отметила дипломат, подготовительная комиссия предпринимает эффективные шаги по созданию условий и инфраструктуры, необходимых для эффективного функционирования договора. "В частности, комиссии и ее временному техническому секретариату удалось достичь значительного прогресса в создании контрольного механизма ДВЗЯИ. Обеспечивается ввод в строй станций Международной системы мониторинга и Международного центра данных. Предпринимаются усилия, направленные на придание договору универсального характера", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия уже четверть века активно участвует в работе подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. "На нашей территории завершается строительство второго по величине сегмента Международной системы мониторинга, являющейся составной частью глобального проверочного механизма договора, - добавила Захарова. - 29 из 32 российских объектов полностью введены в эксплуатацию. Тесно взаимодействуем с партнерами во всех рабочих органах комиссии".

ДВЗЯИ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 г., 24 сентября того же года документ был открыт к подписанию, однако он до сих пор не вступил в силу, так как он должен быть ратифицирован 44 государствами, перечисленными в приложении к ДВЗЯИ. В настоящее время его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран; не подписали три "молодые" ядерные державы - Индия, КНДР и Пакистан.