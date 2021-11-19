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Захарова: КСОРС приостановил деятельность из-за беспрецедентного давления спецслужб США

По словам официального представителя МИД РФ, деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников не нарушает американское законодательство

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность из-за беспрецедентного давления американских спецслужб, нарушивших законные права россиян на сохранение идентичности. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"18 ноября Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жестким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией", - говорится в документе.

Деятельность КСОРС не нарушает американское законодательство, заявила Захарова.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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