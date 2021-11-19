Володин и глава Сената Египта обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы развития межпарламентского взаимодействия между двумя странами, а также сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах, сообщается на сайте Госдумы в пятницу.

"Мы должны сделать все для того, чтобы между нашими парламентами росло взаимопонимание в интересах граждан наших стран. Необходимо, чтобы межпарламентский формат стал более эффективным. А для этого требуются новые формы сотрудничества", - приводятся слова Володина в сообщении.

В ходе встречи парламентарии отметили рост товарооборота между Россией и Египтом - Володин подчеркнул, что за восемь месяцев 2021 года он увеличился на 34,5%. Участники встречи также обсудил вопрос обмена студентами. "Египетские студенты составляют одно из самых больших сообществ из обучающихся здесь, в России", - отметил Володин, подчеркнув, что Египет входит в десятку стран, из которых больше всего молодежи приезжает в РФ для получения образования.

В свою очередь спикер Сената Египта отметил, что активизация взаимодействия между парламентами двух стран может поспособствовать реализации двусторонних проектов. "Реализуется много экономических проектов, которые важны для наших стран. И нам очень приятно, что Россия принимает участие в их реализации", - подчеркнул он.

Политик также напомнил, что представители Сената Египта были наблюдателями на прошедших выборах в Госдуму, отметив высокий демократический уровень прошедшей в РФ избирательной кампании.

Володин поблагодарил Абдель Разека за встречу и выразил надежду, что она станет "хорошим стимулом для более эффективного развития отношений". В ответ председатель Сената Египта пригласил Володина посетить Каир, спикер Госдумы принял приглашение. Как напомнил Володин, в связи с пандемией в этом году не состоялся международный форум "Развитие парламентаризма". При этом спикер Госдумы выразил надежду, что удастся возобновить этот формат взаимодействия в будущем году.