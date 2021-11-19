Посольство РФ прокомментировало проект резолюции о непризнании Путина президентом России

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Попытки отдельных законодателей США за счет "оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал", членам Конгресса США вместо попыток вмешательства во внутренние дела РФ пора заняться ситуацией в своей стране. Об этом заявило в пятницу российское посольство в Вашингтоне.

"Попытки отдельных американских парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в "Твиттере". По мнению посольства, подобные действия не приведут ни к чему, кроме как "к выставлению себя в нелепом виде". "Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома", - добавили в российском диппредставительстве.

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива американских конгрессменов является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран. Песков заметил, что в Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные такому проекту резолюции.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В основной закон РФ в прошлом году были внесены более 200 изменений. Они, в частности, предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Поправки вступили в силу после того, как были одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании по внесению изменений в основой закон.