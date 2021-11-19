Захарова: США "заигрались" в попытках вмешиваться во внутренние дела других стран

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. В Вашингтоне "заигрались" в попытках вмешиваться во внутренние дела других стран, в частности России. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат обратила внимание на внесенный ранее американскими законодателями Стивеном Коэном (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсоном (республиканец от Южной Каролины) на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года. Захарова допустила, что такие действия могут быть "производной от непонимания реальности" в попытке вмешательства в дела суверенных стран.

"Непонимания того, где реальные проблемы, где виртуальные, где выдуманные или уверование в то, что создаваемые ими виртуальные проблемы и есть их реальный мир. Не знаю, с этим, конечно, надо будет разбираться, потому что, мне кажется, они действительно во многом заигрались", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива американских конгрессменов является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран. Песков заметил, что в Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные такому проекту резолюции.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В основной закон РФ в прошлом году были внесены более 200 изменений. Они, в частности, предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Поправки вступили в силу после того, как были одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании по внесению изменений в основной закон.