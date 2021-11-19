Заместители глав МИД РФ и ЮАР обсудили борьбу с терроризмом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в пятницу с замглавы МИД ЮАР Алвином Ботесом борьбу с терроризмом и урегулирование конфликтов на Африканском континенте.

"При обмене мнениями по представляющей взаимный интерес международной и африканской проблематике особое внимание уделено задаче консолидации усилий в интересах эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также урегулированию кризисов и конфликтных ситуаций на Африканском континенте, включая Сахаро-сахельскую зону, регион Великих озер, Африканского Рога, а также на Севере Африки", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам поездки Богданова в Преторию.

"При этом подчеркивалась приверженность Москвы и Претории основополагающим принципам международного права - невмешательство во внутренние дела суверенных государств, уважение их территориальной целостности и права самостоятельно решать свою судьбу", - отметили в министерстве. Стороны также обсудили развитие традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на укрепление внешнеполитической координации и взаимодействия, в том числе в рамках ООН и БРИКС.

В тот же день, как отмечается в сообщении дипведомства, Богданов встретился с министром торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Эбрахимом Пателем. "В ходе беседы предметно рассмотрены состояние и перспективы наращивания многопланового взаимовыгодного российско-южноафриканского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. При этом приоритетное внимание было уделено взаимодействию Москвы и Претории в рамках БРИКС и Группы двадцати, а также в контексте подготовки намеченных на 2022 год российско-африканских саммита и экономического форума", - заключили в МИД РФ.