В России заявили, что наркопроизводство в Афганистане не снизилось

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Производство наркотиков в Афганистане не снизилось после смены политического режима в республике, противодействие данным угрозам требует своевременного ответа. Об этом говорится в заявлении российской межведомственной делегации на 70-й сессии Межамериканской комиссии по контролю над злоупотреблением наркотиков.

"Вынуждены констатировать, что производство наркотиков в Афганистане, которое стабильно росло на протяжении последних лет, не снизилось после смены политического режима, - отмечается в документе, опубликованном в пятницу в Facebook посольства РФ в Вашингтоне. - Более того, принимая во внимание резкое ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране риски, связанные с афганским наркотрафиком, многократно увеличиваются".

В заявлении констатируется, что делегация обозначила озабоченность "текущей ситуацией в Афганистане". "Российская Федерация решительно поддерживает становление Исламской Республики Афганистан в качестве мирного, безопасного, экономически развивающегося и стабильного государства, свободного от терроризма и наркопреступности", - подчеркивается в нем.

"Противодействие вышеназванным угрозам безопасности Афганистана и окружающего его региона, равно как и угрозам, которые проецируются на другие регионы мира, требует своевременного ответа, в том числе со стороны внешних партнеров, - отметили представители российской стороны. - Отмечая активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану, хотели бы подчеркнуть необходимость достижения их взаимодополняемости".

Делегация РФ также указала, что "связанный с COVID-19 кризис стал катализатором дальнейшего роста производства, оборота и потребления наркотиков". "Наркогруппировки активно и успешно адаптировали алгоритмы своей криминальной деятельности, продолжая использовать защищенные каналы связи и корректируя транспортные направления", - отмечается в документе. Представители российской стороны подчеркнули при этом, что особенно ценят готовность к взаимодействию "заокеанских партнеров по пресечению их деятельности".

Комиссия, созданная Организацией американских государств, базируется в Вашингтоне. Ее 70-я сессия, как следует из сообщений в Twitter, проходила 16-19 ноября в виртуальном режиме.