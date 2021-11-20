Володин: не конгрессменам США решать, кто должен быть президентом России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инициативы конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом в случае его избрания на этот пост в 2024 году говорят о правильности выбора, который сделали граждане РФ в 2018 году, и не американскому Конгрессу решать, кто станет лидером страны. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться", - написал Володин. "Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - добавил он.

По мнению Володина, предлагаемые в США проекты резолюций о непризнании Путина президентом - "лучшая оценка правильности пути и выбора", который сделали граждане страны, избрав его главой государства. Подобная инициатива, считает спикер, "еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России", "боятся до истерики". "Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", - добавил он.

"Те, кто сегодня принимает резолюции, вчера восторгались [Михаилом] Горбачевым, аплодировали [Борису] Ельцину", - указал Володин, заметив, что тогда на граждан выпали испытания "из-за слабости руководителей государства и предательства элит, ориентированных отнюдь не на национальные интересы".

При этом "Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР", добавил Володин. "Вместо помощи и инвестиций - санкции и блокады, вместо мира и дружбы - НАТО приблизился к нашим границам. Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов", - уверен Володин.

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.