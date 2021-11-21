Российские наблюдатели прибыли в Венесуэлу для работы на выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Делегация ЦИК России во главе с Александром Курдюмовым в субботу прибыла в Каракас для наблюдения за местными выборами, которые состоятся в Венесуэле в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Делегация прибыла сегодня (в субботу) утром в 8:15 по Каракасу (15:15 мск)", - сообщил дипломат. Он добавил, что встретил ее в аэропорту вместе с заместителем министра иностранных дел по делам Европы Даниэлой Родригес. "21 ноября рано утром по венесуэльскому времени, ориентировочно в полдень по Москве, в соответствии с программой Национального избирательного совета Венесуэлы наблюдатели из ЦИК России стартуют к открытию избирательных участков", - отметил посол.

По его словам, с момента прибытия делегация ЦИК России успела пообщаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами-наблюдателями из разных стран. "Накануне вечером состоялась встреча международных наблюдателей с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой венесуэльский лидер сказал немало теплых слов в адрес нашей страны", - добавил Мелик-Багдасаров.

В воскресенье в Венесуэле пройдут региональные и муниципальные выборы, в ходе которых гражданам страны предстоит определить будущих глав местной исполнительной власти и членов заксобраний. Как сообщал ранее Национальный избирательный совет страны, на выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в Венесуэлу из-за рубежа прибыли около 300 иностранных экспертов.

"Примерно в 22:00 [воскресенья] по Москве должны появиться промежуточные данные, предварительные результаты появятся в понедельник ближе к раннему утру по Москве", - подытожил глава российской дипмиссии.