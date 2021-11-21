Рябков: ФРГ и Франция ведут двойную игру, это вынудило РФ опубликовать переписку глав МИД

ТАСС, 21 ноября. Берлин и Париж ведут двойную игру и намеренно передергивают российскую позицию по теме Украины, это стало причиной обнародования Москвой переписки министра иностранных дел России Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру", - сказал замминистра, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о причинах публикации дипломатической переписки МИД РФ.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в нормандском формате. Как пояснила ранее Захарова, эта переписка дает возможность увидеть предложения Москвы относительно нормандского формата, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции России в данном вопросе.