Песков: трое из "нормандской четверки" не хотят понимать важность минских соглашений

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Три участника "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не хотят понимать, что минские соглашения - главный документ для решения проблемы на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент [России Владимир] Путин", - констатировал представитель Кремля. Он напомнил, что в феврале 2015 года в Минске четыре лидера "лично принимали участие в их разработке". "[Президент Украины Петр] Порошенко, [президент Франции Франсуа] Олланд, [канцлер Германии Ангела] Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности и остается только Путин", - пояснил Песков.

"И вот эти трое, они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - считает представитель Кремля.

В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. До сих пор он остается не реализованным. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже, решения которой также не выполняются Украиной.