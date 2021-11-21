В Совбезе РФ заявили, что ситуация в Афганистане не дает повода для оптимизма

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Общественно-политическая обстановка в Афганистане продолжает деградировать и создает угрозы для роста наркотрафика и увеличения неконтролируемой миграции, ситуация не дает повода для оптимизма. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан". К сожалению, она не дает повода для оптимизма", - считает он.

По словам Гребенкина, "дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции".

В том числе, продолжил он, это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы, указал замсекретаря СБ РФ.

"К слову сказать, этот вопрос был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса", - заметил Гребенкин.