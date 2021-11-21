В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов на госгранице из-за активности США

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обстановка на некоторых участках госграницы России остается сложной, есть угроза возникновения вооруженных конфликтов и инцидентов в условиях наращивания давления со стороны США и их союзников. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников", - отметил Гребенкин. "В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе", - констатировал он.

По словам замсекретаря Совбеза, "в этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе".

Гребенкин отметил, что "сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора". "Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - пояснил он.

Замсекретаря СБ сообщил, что "за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 - за участие в террористической деятельности". "Кроме того, на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысяч иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций", - добавил он. По данным Совбеза, "на приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тысяч различных боеприпасов".

Среди других угроз Гребенкин назвал "попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей". "Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств", - привел примеры замсекретаря СБ РФ.