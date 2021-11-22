Косачев: Вооруженные силы России никогда не будут использоваться на юго-востоке Украины

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России не использовались и никогда не будут использоваться на юго-востоке Украины. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Никто не вспоминает всю современную историю международных отношений, в ходе которой Россия ни разу ни на кого не нападала. <…> Нигде ни разу Россия не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию. <…> В случае с Крымом и в случае с юго-востоком Украины российские Вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут", - сказал он.

Косачев также добавил, что, если Вооруженные силы России использовались, как в случае с Грузией в 2008 году, "то это была операция по принуждению к миру".